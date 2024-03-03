Diguyur Hujan Deras, Tebingan Sepanjang 300 Meter di Sukamakmur Bogor Longsor

BOGOR - Tebingan di Kampung Cikeruh, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor longsor. Hal itu disebabkan intensitas hujan deras yang mengguyur pada Sabtu 2 Maret 2024.

"Mengakibatkan tebingan sepanjang kurang lebih 300 meter longsor," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam Hamdani dalam keterangannya, Minggu (3/2/2024).

BACA JUGA:

Kata dia, tebingan yang longsor tersebut menutupi sebagian Sungai Cihanjawar selebar 3 meter. Adapun jarak longsoran ke pemukiman masyarakat yang berada di hilir sungai kurang lebih 3 kilometer.