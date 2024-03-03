Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diguyur Hujan Deras, Tebingan Sepanjang 300 Meter di Sukamakmur Bogor Longsor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |23:49 WIB
Diguyur Hujan Deras, Tebingan Sepanjang 300 Meter di Sukamakmur Bogor Longsor
Tebing longsor di Cikeruh, Sukamakmur, Bogor (Foto: BPBD Bogor)
BOGOR - Tebingan di Kampung Cikeruh, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor longsor. Hal itu disebabkan intensitas hujan deras yang mengguyur pada Sabtu 2 Maret 2024.

"Mengakibatkan tebingan sepanjang kurang lebih 300 meter longsor," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam Hamdani dalam keterangannya, Minggu (3/2/2024).

 BACA JUGA:

Kata dia, tebingan yang longsor tersebut menutupi sebagian Sungai Cihanjawar selebar 3 meter. Adapun jarak longsoran ke pemukiman masyarakat yang berada di hilir sungai kurang lebih 3 kilometer.

Halaman:
1 2
      
