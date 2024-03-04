Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Eep Saefulloh Menangis Memikirkan Indonesia, Mahfud MD: Terus Berjuang!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |11:35 WIB
Eep Saefulloh Menangis Memikirkan Indonesia, Mahfud MD: Terus Berjuang!
Mahfud MD (Foto: Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD turut terharu dengan pernyataan pengamat politik, Eep Saefulloh Fatah yang mengutarakan isi hatinya tentang Indonesia.

Dalam cuplikan video berdurasi 01.59 menit, Eep mengutarakan isi hati terkait negeri ini. Ia pun mengutip pernyataan Moh Hatta saat hendak diadili di Belanda untuk memperjuangkan kemerdekaan Bangsa Indonesia.

"Hatta mengatakan, hanya ada satu tanah air ku dan dia tumbuh dengan amalku. Saudara, hanya ada satu tanah air kita, Indonesia. Dia akan terjaga, dia akan terawat, dia akan besar karena kerja setiap kita. Mati kita kerjakan itu setidaknya hingga 2029 esok," ucap Eep yang terlihat berlinang air mata.

Melihat video pernyataan Eep, Mahfud turut terharu. Ia pun menyemangati Eep agar tetap berjuang demi Indonesia.

"Mas Eep, saya ikut terharu nonton video Mas Eep yang sambil menangis ini. Terus berjuang, Mas, demi Indonesia tercinta," kata Mahfud dikutip dari akun X @mohmahfudmd, Senin (4/3/2024).

Halaman:
1 2
      

