Perindo Bantah Isu Pengalihan Suara ke PSI

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo, Ahmad Rofiq membantah isu adanya pengalihan suara Perindo ke PSI.

"Iya jadi pengalihan suara (ke PSI) yang beredar di sosial media itu adalah hoaks itu adalah tuduhan yang sangat tidak benar," kata Ahmad kepada MNC Portal di Kantor DPP Perindo, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2024).

Perindo, kata dia, justru menjaga setiap suaranya dengan mengintruksikan seluruh struktur mulai dari kecamatan hingga provinsi. Terutama untuk mengawasi suara-suara rakyat melalui Partai Perindo.

BACA JUGA: