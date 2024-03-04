Sekjen Perindo Instruksikan Jajaran Kawal Suara Pemilu Hingga Tingkat Kecamatan

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ahmad Rofiq mengintruksikan kepada seluruh jajaran untuk mengawal suara Perindo hingga ke tingkat kecamatan. Hal ini agar suara perindo terus bertahan hingga penghitungan real count dari KPU telah selesai dilakukan.

"Untuk jajaran partai perindo terus menjaga suara mengawal di PPK di kecamatan kabupaten kota agar suara perindo itu terus bertahan. Setidak-tidaknya itu menjadi itu menjadi optimal dan bisa mencapai 4% ,"kata Ahmad kepada MNC Portal, di Kantor DPP Perindo, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2024).

Dia melihat adanya perbedaan perhitungan suara yang terjadi antara Sirekap KPU dengan kondisi di lapangan.

