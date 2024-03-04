Suara PSI Melonjak Nyaris Sentuh Ambang Batas, HNW: Tinggal Buka Saja di Pansus Hak Angket

JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid merespons soal lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam beberapa hari terakhir pada aplikasi sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) KPU yang nyaris menyentuh ambang batas atau parlementary threshold 4 persen.

Menurutnya, tak hanya anomali suara PSI yang melonjak tetapi keseluruhan terkait kecurangan Pemilu 2024 tinggal dibuka dalam panitia khusus (pansus) hak angket nantinya jika resmi bergulir di DPR RI.

"Sebenarnya bukan hanya suara PSI saja keseluruhan terkait beragam hal yang sekarang ini menimbulkan gonjang ganjing terkait dengan kecurangan pemilu mangkanya diadakannya pansus itu kan tentang kecurangan Pemilu. kecurangan Pemilu itu bisa eksekutif dan legislatif semua tinggal dibuka saja dalam pansus hak angket," kata Hidayat saat ditemui di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin (4/3/2024).

Wakil Ketua MPR RI dari PKS itu juga menyoroti ihwal lonjakan suara PSI sudah menjadi konsumsi publik. Sehingga ia mempersilakan semua pihak memberikan pembuktian lewat hak angket yang menjadi salah satu pintu.