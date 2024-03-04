Hasil Quick Count Pileg 2024 Charta Politika: PSI Tak Lolos ke Parlemen!

JAKARTA - Lembaga survei Charta Politika merilis hasil hitung cepat atau quick coint Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Hasilnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diprediksi tak lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4%.

Dari hasil hitung cepat, Charta Politika memprediksi partai yang dipimpin putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep itu hanya meraih 2,92% suara. Dengan demikian, PSI tak lolos melaju ke parlemen.

Selain PSI, ada juga Partai Buruh, Gelora, PKN, Hanura, Garuda, PBB, PSI, dan Ummat, yang diramalkan gagal ke Senayan. Adapun Partai Buruh hanya memperoleh 0,67%; Gelora 0,98%; Hanura 0,86%; Garuda 0,43%; PBB dan Partai Ummat 0,54%.

"Untuk partai Buruh, Gelora, PKN, Hanura, Garuda, PBB, PSI, dan Ummat diprediksi tidak lolos PT (parliamentary threshold)," terang Peneliti Charta Politika, Ardha Ranadireksa dalam keterangannya, Senin (4/3/2024).

Sementara itu, Charta Politika juga memprediksi partai yang lolos ambang batas parlemen. PDI-Perjuangan diperkirakan memperoleh raihan suara terbanyak 16,11% dengan perkiraan kursi terbanyak 114 dan raihan kursi minimal 103.