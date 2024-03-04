Bersama Aiman Witjaksono, 'Hak Angket dan Simsalabim Suara' dalam Rakyat Bersuara, Besok Malam Pukul 7 Malam di iNews

DIALOG Spesial Rakyat Bersuara, kembali digelar live di iNews, besok malam, Selasa (05/03/2024). Bersama Aiman Witjaksono dan narasumber-narasumber kredibel di bidangnya, antara lain, Margarito Kamis, Effendi Gazali, Syahganda Nainggolan, Haikal Hassan, Islah Bahrawi dan Feri Amsari dalam Rakyat Bersuara kali ini mengambil tema “Hak Angket dan Simsalabim Suara”

Pada dialog spesial Rakyat Bersuara minggu lalu yang dihadiri oleh Ganjar Pranowo, Rocky Gerung, Refly Harun, Fahri Bachmid, Natalius Pigai, Guntur Romli, dan Adi Prayitno membahas tentang Pemilu Curang, Hak Angket Bergulir, Ke Mana Ujungnya?”. Rocky Gerung sebagai pembicara menegaskan bahwa kecurangan dalam kontestasi Pemilu 2024 harus dibongkar karena tersembunyi kejahatan di dalamnya. Menurutnya, salah satu cara membongkarnya yakni dengan menggunakan hak angket. Ia juga mengatakan, hak angket versi masyarakat sipil merupakan pilihan yang tepat untuk membersihkan masalah ini. Alasannya jika angket versi politisi hanya ingin memenangkan perhitungan.

Segala permasalahan pemilu 2024 secara terang-terangan terjadi di masyarakat mulai dari surat suara yang tertukar, input data sirekap yang eror, hingga pemungutan suara susulan. Tak hanya itu, isu lain juga beredar di media sosial perihal penggelembungan suara salah satu partai yang terjadi pada saat proses rekapitulasi di sejumlah TPS. Kejanggalan ini tentunya menimbulkan banyak pertanyaan soal kecurangan Pemilu 2024. Masyarakat sipil juga terus mendesak dugaan pemilu 2024 diusut sampai tuntas. Jika dibiarkan, besar kemungkinan kecurangan tersebut akan menjadi panduan pada saat Pemilihan Kepala Daerah yang digelar November 2024 secara serentak.

Kecurangan pemilu masih terus diusut hingga kini, dan akan dibahas kembali secara lengkap dalam Dialog Spesial: Rakyat Bersuara “Hak Angket dan Simsalabim Suara” Kembali mempertemukan narasumber yang kredibel, diantaranya, Margarito Kamis, Pakar Hukum Tata Negara, Effendi Gazali, Pakar Komunikasi Politik, Syahganda Nainggolan Jubir Timnas Amin, Haikal Hassan, Pendukung Prabowo-Gibran, Islah Bahrawi, Timses Ganjar Mahfud dan Feri Amsari, Pakar Hukum Tata Negara. Saksikan Besok malam, pukul 19.00 WIB Live di iNews.

(Widi Agustian)