Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

RPA Perindo Minta Kasus Dugaan KDRT Jaksa di Riau Kembali Dibuka

Ismet Humaedi , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |18:13 WIB
RPA Perindo Minta Kasus Dugaan KDRT Jaksa di Riau Kembali Dibuka
Ilustrasi (Foto: Bridge Magazine)
A
A
A

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo kembali melakukan pendampingan untuk kasus dugaan perselingkuhan hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oknum Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bagan Siapiapi, Rokan Hilir, Pekanbaru, Shahwir Abdullah.

Ketua DPP RPA Perindo Jeannie Latumahina menjelaskan, kedatangan dia bersama korban Dessy Handayani selaku istri dari terdakwa ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI di Jakarta untuk menindaklanjuti yang sudah mereka lakukan di Kejaksaan Riau dan Kejaksaan Pekanbaru.

“Jadi, tadi kami langsung bertemu dengan jaksa muda bagian pengawasan untuk menanyakan proses ini. Kasus ini kan sebenarnya sudah ditutup, namun RPA bekerja sama dengan para penyidik dan Mabes Polri akhirnya kasus ini dibuka lagi,” kata Jeaanie kepada wartawan, di Kantor Kejaksaan Agung di Jakarta, Senin (4/3/2024).

Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu melalui langkah yang dilakukan Jeannie mendorong kasus ini untuk dibuka kembali. Ada dua hal yang yang dijalankan pihak RPA Perindo untuk membawa terdakwa atau pelaku ini ke Kejagung RI.

“Beliau adalah seorang jaksa yang masih aktif. Jadi, ada kode etik yang diterima oleh beliau prosesnya sudah berlangsung dan kami juga sudah menyuarakan dan menjadi harapan bu Dessy (korban) supaya RPA Perindo dapat memperjuangkan untuk dipecat atau diberhentikan dari sisi moral dan etika karena bu Dessy mengalami 13 tahun KDRT dan juga penipuan yang dilakukan oleh suaminya,” ujarnya.

Dia menambahkan, proses perkara ini sedang didalami dan akan dikabarkan 2 minggu atau hasil daripada kode etik tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KDRT Jaksa RPA Perindo KDRT
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178419/alfian_nurrizal-fZ7P_large.jpg
Pria Bakar Istri di Jaktim Ditangkap, Pengakuannya Bikin Geleng-Geleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176986/orang_dibakar-VdPg_large.jpg
Sadis, Suami di Jatinegara Diduga Tega Bakar Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160211/istri-yWkg_large.jpg
Tragis Istri Tewas Dipiting Suami saat Bertengkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/340/3157494/kekerasan-5qPE_large.jpg
Pria di Lampung Merantai Leher Istri dan Memukuli Berulang Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/340/3156192/kdrt-nFLg_large.jpg
Tragis, Istri Dianiaya Suami Gegara Minta Uang Angsuran Pinjaman Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152080/kdrt-e8JA_large.jpg
Sadis, Sopir Angkot Aniaya Istri hingga Babak Belur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement