PDAM Tirta Moedal Kota Semarang Jadi Pilot Project Perusahaan dengan Kemandirian Finansial

Wali Kota Semarang Mbak Ita memimpin pertemuan dengan Tim UWCI dari GIZ Jerman dan WWX Belanda di kantor PDAM Tirta Moedal, Senin (4/3/2024). (Foto: dok Pemkot Semarang)

SEMARANG - Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu memastikan bakal mendukung kemandirian finansial Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang.

Hal itu disampaikan Mbak Ita, sapaan akrabnya usai melakukan pertemuan dengan Tim Urban Water Catalyst Initiative (UWCI) dr GIZ Jerman dan WWX Belanda di kantor Perumda Air Minum Tirta Moedal, Senin (4/3).

Dalam kesempatan itu, dirinya memberikan apresiasi kepada jajaran Direksi Perumda Air Minum Tirta Moedal dalam upaya kemandirian finansial. Ia mengaku bakal ikut mengawal dan mensupport proses-proses kemandirian finansial tersebut.

Hal itu mengingat Perumda Air Minum Tirta Moedal ini berpotensi bakal menjadi Pilot Project perusahaan pengelolaan air di Indonesia, bahkan di dunia.

Dari belasan perusahaan di berbagai negara yang diseleksi, Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang menjadi salah satu perwakilan Indonesia, yang merupakan salah satu perusahaan umum daerah yang terpilih untuk proses kemandirian finansial.