Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDAM Tirta Moedal Kota Semarang Jadi Pilot Project Perusahaan dengan Kemandirian Finansial

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |18:57 WIB
PDAM Tirta Moedal Kota Semarang Jadi <i>Pilot Project</i> Perusahaan dengan Kemandirian Finansial
Wali Kota Semarang Mbak Ita memimpin pertemuan dengan Tim UWCI dari GIZ Jerman dan WWX Belanda di kantor PDAM Tirta Moedal, Senin (4/3/2024). (Foto: dok Pemkot Semarang)
A
A
A

SEMARANG - Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu memastikan bakal mendukung kemandirian finansial Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang.

Hal itu disampaikan Mbak Ita, sapaan akrabnya usai melakukan pertemuan dengan Tim Urban Water Catalyst Initiative (UWCI) dr GIZ Jerman dan WWX Belanda di kantor Perumda Air Minum Tirta Moedal, Senin (4/3).

Dalam kesempatan itu, dirinya memberikan apresiasi kepada jajaran Direksi Perumda Air Minum Tirta Moedal dalam upaya kemandirian finansial. Ia mengaku bakal ikut mengawal dan mensupport proses-proses kemandirian finansial tersebut.

Hal itu mengingat Perumda Air Minum Tirta Moedal ini berpotensi bakal menjadi Pilot Project perusahaan pengelolaan air di Indonesia, bahkan di dunia.

Dari belasan perusahaan di berbagai negara yang diseleksi, Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang menjadi salah satu perwakilan Indonesia, yang merupakan salah satu perusahaan umum daerah yang terpilih untuk proses kemandirian finansial.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/11/3190062//raperda_ktr-yhzi_large.jpg
Raperda Kawasan Tanpa Rokok di Jakarta Bakal Ancam UMKM dan Pelaku Event
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/11/3189991//ilustrasi_foto_membuat_invoice_digital-KFpX_large.jpg
Ini Solusi Tantangan Akhir Tahun untuk Penagihan dan Pembayaran Digital, Lebih Fleksibel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/11/3189984//dany_amrul_ichdan-RCpZ_large.jpeg
Bedah Buku Indonesia Naik Kelas, Hilirisasi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3189920//gubsu_bobby_nasution_lepas_sambut_pangdam_ibb-bzuj_large.jpg
Gubsu Bobby Nasution Lepas Sambut Pangdam I/BB, Sumut Solid Atasi Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/11/3189849//ilustrasi_mutasi_kendaraan-ZiFz_large.jpg
Pindah Domisili Kendaraan? Ini Cara Mutasi dan Keringanan Pajaknya di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/11/3189764//sukses_berkarya_sebelum_30-mxoG_large.jpg
Sukses di Usia Muda, Ini Cerita Para Wirausaha di Shopee Dukung Pertumbuhan Ekonomi Digital
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement