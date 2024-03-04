Rekapitulasi Suara Pemilu 2024, PDIP Amankan Dua Kursi di Dapil 3 DKI

JAKARTA - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah menuntaskan rekapitulasi perhitungan suara pileg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 3, meliputi kecamatan Tanjung Priok, Pademangan dan Penjaringan.

Total terdapat 2.422 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah tersebut. Berdasarkan perhitungan petugas, PDI Perjuangan meraih 87.572 suara, paling banyak dibandingkan partai politik peserta pemilu lainnya.

Dengan perolehan tersebut, caleg PDI Perjuangan, Ida Mahmudah dan Brando Susanto akan menduduki kursi DPRD provinsi DKI Jakarta.

Tak hanya itu, dua kursi DPRD provinsi DKI Jakarta, juga akan diduduki Hengki dan Tri Waluyo caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pasalnya, PKB meraih suara terbanyak kedua dengan raihan 70.949 suara.

(Fahmi Firdaus )