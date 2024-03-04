Bareskrim Kembali Tolak Laporan Dugaan Manipulasi Suara Aplikasi Sirekap KPU

JAKARTA - Bareskrim Polri kembali menolak Laporan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Perekat Nusantara soal dugaan manipulasi suara hasil Pilpres 2024.

Polri juga sebelumnya menolak laporan tersebut pada Jumat 1 Maret 2024 lalu. Polri berasalan bahwa laporan tersebut bukan wewenang Polri, tetapi merupakan ranah Gakumdu di Bawaslu.

Bareskrim hanya menerima laporan secara tertulis disampaikan kepada Kabareskrim diterima bagian Dumas. Padahal laporan polisi yang hendak disampaikan itu berisi dugaan terjadi kejahatan politik kelas tinggi menyangkut kelangsungan kepemimpinan nasional yang lahir dari Pemilu yang harus jujur dan adil.

“Terdapat perbedaan pendapat yang tajam kita dengan pihak Bareskrim Polri karena menurut mereka apa yang mau disampaikan itu masuk menjadi wewenang dari Gakkumdu atau Bawaslu. Padahal informasi yang mau disampaikan adalah dugaan tindak pidana yang menyangkut pelanggaran hukum, menyangkut kejahatan politik tingkat tinggi, menyangkut kelangsungan kepemimpinan nasional yang harus berproses dari prosedur yang jujur, benar dan adil,” kata Petrus Selestinus dari TPDI, di Jakarta, Senin (4/3/2024).

Apalagi ini berupa dugaan manipulasi suara hasil Pemilu/Pilpres 2024, karena penggunaan aplikasi Sirekap. Aplikasi milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut merupakan produk ITB yang dinilai bermasalah bahkan diduga dirancang dengan kemampuan untuk menambah, mengurangi dan/atau mengendalikan suara yang masuk secara ilegal dan menguntungkan Capres-Cawapres tertentu.