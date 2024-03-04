Soroti Kecurangan Pemilu 2024, Perindo: Taruhannya Masa Depan Demokrasi dan Bangsa Kita

JAKARTA - Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo, Yusuf Lakaseng mengungkapkan hasil Pemilu 2024 yang diduga banyak kecurangan akan menjadi taruhan bagi demokrasi dan bangsa Indonesia ke depannya.

Hal tersebut merujuk pada inkonsistensi data rekapitulasi yang dilakukan KPU RI dalam websitenya yakni Sirekap. Yusuf menilai, Sirekap sendiri dirancang sebagai alat untuk kecurangan dalam Pemilu 2024.

"Ini adalah pertaruhan besar terhadap hasil pemilu kita, kalau ada desain kecurangan disitu maka taruhannya hasil pemilu, dan saya kira taruhannya masa depan demokrasi dan bangsa kita," kata Yusuf dikutip dari tayangan YouTube iNews Media Group, Senin (4/3/2024).

Yusuf mengatakan, seharusnya Sirekap besutan KPU itu menjadi tombak kepastian untuk masyarakat dalam melihat data Pemilu 2024 secara nyata tanpa adanya dugaan-dugaan kecurangan.

"Sirekap, ini malah justru membuat ketidakpastian dan kerancuan, yang akhirnya kita menganggap alat bantu malah jadinya alat kecurangan," ucap Yusuf.

Sebelumnya, Yusuf juga mengatakan pihaknya sedang fokus memantau proses rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Dia juga menyinggung soal kecacatan website Sirekap yang bermasalah. Dirinya menilai bahwa Sirekap sengaja di develop dan dirancang untuk melakukan kecurangan.

"Sirekap itu bermasalah saya mencurigai bahwa memang dirancang atau di develop mungkin sebagai alat kecurangan karena angkanya ada perubahan-perubahan yang bahkan ekstrem itu menyebabkan itu menyebabkan penghitungan di kecamatan berhenti," kata Yusuf.