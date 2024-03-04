Besok, 5 Ribu Orang dari Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi Geruduk Gedung DPR

JAKARTA - Steering Committe Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi, Afandi Ismail mengatakan, sebanyak 5 ribu orang dari berbagai elemen akan menggelar aksi penyampaian pendapat di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada Selasa, 5 Maret 2024 esok. Aksi pun bakal dilakukan sacara berkelanjutan nantinya.

"Besok kita semua akan berkumpul mulai jam 10 pagi, kita targetkan 5 ribu orang minimal. Aksi kita juga tak hanya besok, tapi berpanjut tanggal 6, 7, 8, 9, sampai tanggal 10," ujarnya pada wartawan, Selasa (4/3/2024).

Menurutnya, aksi penyampaian itu sejatinya bakal digelar secara berkelanjutan hingga tanggal 10 Maret 2024 mendatang. Maka itu, setiap hari setidaknya bakal ada 5 ribu hingga 10 ribu yang menyampaikan aspirasinya di depang Gedung DPR-MPR RI.

Aksi tersebut, tambah Afandi, digelar lantaran DPR RI bakal menggelar rapat paripurna masa persidangan tahun 2023-2024. Sehingga, massa pun salah satunya bakal mendorong anggota DPR RI segera melakukan hak angket atas kecuringan kecurangan Pemilu 2024.

"Target kita besok anggota DPR tanggal 5 mulai masuk masa sidang, jadi mereka bisa dengak bijak tuk menerima aspirasi kita. Kita tak usah masuk ke dalam, mereka yang menghampiri massa dan menyampaikan dukungan terhadap dorongan hak angket kecurangan pemilu tersebut," katanya.

