HOME NEWS NASIONAL

Pengamat Heran Suara PSI Naik Signifikan: Harusnya Pergerakannya Tak Jauh

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |21:14 WIB
Pengamat Heran Suara PSI Naik Signifikan: Harusnya Pergerakannya Tak Jauh
A
A
A

JAKARTA - Pengamat Politik Ujang Komarudin mengaku heran melihat kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) beberapa hari belakang. Ujang menilai seharusnya pergerakan suara pada saat ini tidak jauh dari hasil quick count.

Ujang mencontohkan dirinya yang menduga pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan unggul dalam Pilpres 2024 setelah suara masuk mencapai di atas 50 persen. Menurutnya, prinsip yang sama akan terjadi pada Pemilihan Legislatif.

“Ketika pada Pileg juga akan sama, ketika angka sudah di 50 lebih atau 60 persen lebih ya memang suara itu tidak akan jauh pergerakannya, tidak akan berbeda, tidak akan selalu progresif gerakan suaranya,” kata Ujang dalam tayangan Sindo Sore, Senin (4/3/2024).

Ujang lantas menyinggung adanya isu perpindahan suara kepada PSI. Ia pun mencontohkan kasus perpindahakan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berpindah ke PSI di Madura yang tengah ramai diperbincangkan.

Menurutnya, hal ini harus menjadi tanggung jawab penyelenggara dan pengawas Pemilu agar bisa menjawab persoalan yang ada.

Halaman:
1 2
      
