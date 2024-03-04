Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Longsor di Kabupaten Pemalang, BNPB Catat 133 Jiwa Mengungsi

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |21:31 WIB
Longsor di Kabupaten Pemalang, BNPB Catat 133 Jiwa Mengungsi
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terdapat 133 jiwa warga mengungsi imbas tanah longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, pada Minggu 3 Maret kemarin.

Peristiwa itu terjadi pascahujan lebat dengan durasi cukup lama, dimulai dari siang hingga sore hari. Tercatat, Sebanyak 25 kepala keluarga terdampak.

"Kejadian ini sebabkan 133 jiwa warga mengungsi ke Posko Balai Desa Tundagan," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangannya, Senin (4/3/2024).

Pusat pengendalian operasi (Pusdalops) BNPB melaporkan pada Minggu (3/3) 23.13 WIB terkait lokasi terdampak. Adapun, lokasi yang terdampak diantaranya; Desa Tundagan, Tlagasana dan Tambi di Kecamatan Watukumpul. Kemudian Desa Mendelam di Kecamatan Belik dan Desa Plakaran di Kecamatan Moga.

"BPBD Kabupaten Pemalang sejak kemarin telah berada di lokasi untuk berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakuan pendataan, evakuasi dan memberikan bantuan permakanan, selimut, paket sandang dan juga matras," ujarnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
