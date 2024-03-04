Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Partai Perindo Nilai Sirekap Dirancang untuk Alat Kecurangan

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |21:47 WIB
Partai Perindo Nilai Sirekap Dirancang untuk Alat Kecurangan
A
A
A

JAKARTA - Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo, Yusuf Lakaseng mengungkapkan pihaknya sedang fokus memantau proses rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Yusuf juga menyinggung soal kecacatan website Sirekap yang bermasalah. Dirinya menilai bahwa Sirekap sengaja di develop dan dirancang untuk melakukan kecurangan.

"Sirekap itu bermasalah saya mencurigai bahwa memang dirancang atau di develop mungkin sebagai alat kecurangan karena angkanya ada perubahan-perubahan yang bahkan ekstrem itu menyebabkan itu menyebabkan perhitungan di Kecamatan berhenti," kata Yusuf dikutip dari dari tayangan YouTube iNews Media Group, Senin (4/3/2024).

Yusuf mengatakan jika penghitungan suara di Kecamatan itu berhenti maka akan terjadi proses kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan kerugian dari partai peserta pemilu 2024.

"Pasti akan usaha perubahan terhadap C hasil, dan itu yang kita tenggarai sedang terjadi," ucap Yusuf.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
