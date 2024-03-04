Beda Suara Antara Real Count dan Sirekap, PPP Layangkan Surat Resmi ke KPU

JAKARTA - Perbedaan perolehan hasil suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara real count dan sirekap terjadi di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Banten dan Jawa Barat (Jabar).

Perbedaan itu terjadi antara real count dengan sirekap. Untuk di real count jumlah suara PPP lebih sedikit jika dibandingkan pada laporan sirekap.

Menanggapi adanya temuan tersebut, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek mengonfirmasi adanya terdapat perbedaan data rekapitulasi suara.

Awiek mengatakan pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada KPU terkait perbedaan data KPU tersebut.

Sementara itu dalam surat balasannya, kata Awiek, KPU juga mengakui masih ada data suara yang tidak sinkron.