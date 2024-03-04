Beri Kuliah Umum, Kapuspen TNI: Pendidikan Karakter Pondasi Masa Depan yang Unggul

JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal TNI Dr. R. Nugraha Gumilar, M.Sc. hadir sebagai narasumber dalam rangka memberikan kuliah umum kepada Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LXIV Seskoad TA 2024 bertempat di Gedung Gatot Subroto Seskoad, Bandung, Jawa Barat, Senin (4/2/2024).

Kehadiran Kapuspen TNI memberikan pencerahan baru bagi para siswa, dengan penekanan pada pentingnya pendidikan sebagai kunci utama kemajuan suatu bangsa, beliau juga memaparkan bahwa pendidikan sejati tidak hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter yang tangguh.

BACA JUGA: Ini Pangkat Terakhir Yotam Bugiangge di TNI AD Sebelum Putuskan Membelot jadi Petinggi KKB Papua

Melalui analisis teori Maslow, Kapuspen TNI mempertegas pentingnya memiliki pemimpin yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga memiliki karakter yang berkualitas. Pemimpin yang mampu memahami dan memenuhi kebutuhan manusia secara holistik akan membawa perubahan yang positif dalam struktur sosial.

“SDM unggul akan melahirkan seorang pemimpin yang berkarakter, dan pemimpin yang dapat mengimplementasikan teori kebutuhan manusia, maka dia akan menjadi seorang pemimpin yang tegas dan disegani,” ungkap Mayor Jenderal TNI Dr. R. Nugraha Gumilar, M.Sc.

Dalam penutup kuliahnya, Kapuspen TNI menegaskan bahwa penting untuk menghindari perilaku yang merugikan, seperti perilaku menjilat, pengkhianatan, dan kepengecutan. Acara ini juga dihadiri oleh Dirdik Seskoad, Widyaiswara Seskoad, dan para Kabid Seskoad.

(Khafid Mardiyansyah)