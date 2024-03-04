Korlantas Prediksi 99 Ribu Pemudik Motor Akan Nyebrang Via Pelabuhan Ciwandan

JAKARTA - Direktur Penegakkan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso, memprediksi 99 ribu pemudik motor akan nyebrang melalui Pelabuhan Ciwandan. Hal itu dikatakan usai meninjau kesiapan jalur mudik lebaran 2024.

"Sesuai dengan prediksi dari direktur transportasi, bahwa presentase kemungkinan besar nanti akan disampaikan di dalam SKB, yang untuk kapasitas pelabuhan sudah bisa teratasi, dari tahun lalu sebesar 99 ribu untuk kendaraan roda 2, itu kita prediksi kemungkinan bisa sama," kata Raden di pelabuhan Merak, Senin (4/3/2024).

Untuk itu, dia bersama stakeholder terkait telah mempersiapkan berbagai upaya agar para pemudik ini bisa tetap nyebrang menuju pulau Sumatera.

"Untuk kapasitas pelabuhan sudah bisa kita antisipasi, demikian juga kesiapan kapal atau dermaga, kapal-kapal yang akan mengangkut ada 33 yang sudah siap operasional, dan ada cadangan-cadangan yang dipersiapkan," katanya.

Pada mudik lebaran 2024 ini, pelabuhan Ciwandan akan dikhususkan untuk pengendara roda dua. Sementara pelabuhan Merak akan digunakan bagi para pemudik kendaraan roda empat.

"Kemudian untuk golongan 8 ke atas, itu di pelabuhan BBJ, sehingga yang lain ada di Merak, sehingga itu terbagi dengan baik," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)