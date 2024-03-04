Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

H-7 Lebaran Tol Jakarta-Merak Akan Diberlakukan Delay Sistem, Begini Penjelasannya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |22:54 WIB
H-7 Lebaran Tol Jakarta-Merak Akan Diberlakukan <i>Delay</i> Sistem, Begini Penjelasannya
A
A
A

JAKARTA - Direktur Penegakkan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso, mengatakan delay sistem akan diberlakukan H-7 idul Fitri 2024. Pihaknya juga telah menyediakan lahan untuk menampung ratusan kendaraan roda empat di KM 43 dan KM 68 Tol Jakarta-Merak.

Dia menjelaskan, jika volume kendaraan di pelabuhan Merak telah menyebabkan antrian yang panjang, pengendara akan ditempatkan terlebih dahulu di rest area KM 43 atau KM 68.

"Untuk buffer zone nanti kita komunikasi antara KM 43, 68 dengan pelabuhan merak. Nanti apabila di sini (pelabuhan merak) sudah situasi memerah atau sudah 1.000 lebih (kendaraan) akan dikomunikasikan kepada yang di 86," kata Raden di pelabuhan Merak, Senin (4/3/2024).

Skema lain yang disiapkan, jika rest area tersebut penuh, pihaknya akan melakukan pelambatan laju kendaraan di gerbang tol. Nantinya, jika antrian di Pelabuhan Merak sudah normal, maka kendaraan di rest area akan dipararelkan menuju pelabuhan.

"Nanti perhitungannya di Gerbang Tol Cikupa, nanti di Cikupa kita hambat sedikit. Setelah itu pembukaannya sama seperti tadi. Menunggu dari sini (pelabuhan), ada kosong berapa nanti dikeluarkan dari (rest area KM) 68 dikeluarkan berapa (kendaraan) dari (rest area KM) 43 juga seperti itu," katanya.

Pada mudik lebaran 2024 ini, pelabuhan Ciwandan akan dikhususkan untuk pengendara roda dua. Sementara pelabuhan Merak akan digunakan bagi para pemudik kendaraan roda empat.

"Kemudian untuk golongan 8 ke atas, itu di pelabuhan BBJ, sehingga yang lain ada di Merak, sehingga itu terbagi dengan baik," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
mudik Korlantas Polri Mudik 2024
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190099//korlantasn_polri-WxiJ_large.jpg
Kakorlantas Gandeng Ojol 'Raja Jalanan' Jadi Duta Keselamatan Lalin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/320/3189607//mudik_gratis-HbzP_large.jpg
10 Kota Tujuan Mudik Gratis Natal-Tahun Baru, Daftar Sekarang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187807//kereta_api-Vw34_large.jpg
Link Resmi, Syarat dan Cara Daftar Mudik Gratis KAI Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187783//polisi_lalu_lintas-AXRn_large.jpg
Lemkapi Nilai Langkah Kakorlantas Tepat Hentikan Penindakan Lalin di Daerah Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186475//lemkapi-ULYB_large.jpg
Korlantas Diusulkan Jadi Balantas Polri, Lemkapi: Bagus karena Tugasnya Semakin Berat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186361//korlantas_polri-4hJU_large.jpg
DPR Rekomendasikan Korlantas Jadi Balantas Dipimpin Jenderal Bintang 3, Begini Reaksi Kakorlantas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement