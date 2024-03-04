Kapal Bintang Mas Terbakar di Pelabuhan Muara Baru, 3 Mobil Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Kapal Motor (KM) Bintang Mas terbakar di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (4/3/2024) dini hari. Proses pemadaman api sudah selesai.

Kapal yang dilahap si jago merah terlihat berada di Dermaga Timur di Pelabuhan Muara Baru. Peristiwa ini terjadi sekira pukul 00.01 WIB. Informasi ini dibagikan oleh akun X BPBD DKI Jakarta.

BACA JUGA:

"Situasi: Selesai (pemadaman)," tulis akun BPBD Provinsi DKI Jakarta tersebut.

Proses pemadaman ini melibatkan sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) yang dibantu juga dari BPBD, PLN, PMI, AGD, Dishub, Satpol PP, Polsek, Koramil, hingga Tagana.

(Salman Mardira)