Hujan Mengguyur Sejumlah Wilayah Jakarta Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, Senin (4/3/2024). Sejumlah wilayah Ibu Kota diguyur hujan.

Pada pagi hari, hujan ringan terjadi di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Sementara cuaca cerah berawan terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Pada siang hari, hujan ringan terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sementara wilayah lainnya cerah berawan.

Lalu pada malam hari, hujan terjadi di Jaksel dan Jaktim. Sedangkan wilayah lain berawan.