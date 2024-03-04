Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

623 Kendaraan Lawan Arah Terjaring Razia di Puluhan Titik

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |07:51 WIB
623 Kendaraan Lawan Arah Terjaring Razia di Puluhan Titik
Razia kendaraan. (Foto: Antara)
JAKARTA - Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan kepolisian melakukan kegiatan penindakan kendaraan bermotor lawan arah Tim Lintas Jaya Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

Pelaksanaan penindakan lawan arah tersebut dilaksanakan 9 hari yakni pada 22 Februari hingga 1 Maret 2024.

 BACA JUGA:

Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo menjelaskan penindakan dilaksanakan serentak di lima wilayah Jakarta pukul 07.30 - 10.00 dan pukul 16.00 - 18.00.

Penindakan dilaksanakan meliputi 62 lokasi, yaitu:

- Bidang Dalops; Jl. KH Wahid Hasyim, Jl. Kebon Sirih Timur Dalam. Jl. Blora, Jl. Brigjend Katamso, Slipi JakBar, Jl. Raya Bogor, Cililitan JakTim, Jl. Supriadi, Jalan Baru JakTim, Jl. KH Wahid Hasyim Traffic Light (TL) Gondangdia Jakarta Pusat, Jl. Rawajati, Kalibata Jakarta Selatan

- Sudinhub Jakarta Pusat; Jl. Letjen Suprapto, Jl. KH Mas Mansyur, Jl. Kebon Sirih Timur, Jl. Kramat Bunder, Jl. Gunung Sahari Raya, Jl. Karang Anyar, Jl. Johar, Jl. Kalibaru Barat, Jl. Hbr. Motik, Jl. Kwitang, Jl. Suprapto, Jl. Balikpapan, Jl. Karang Anyar, Jl. Penjernihan Dalam, Jl. Bungur Besar Raya, Jl. Senen Raya, Jl. KH Wahid Hasyim, Jl. Kebon Sirih Timur Dalam, Jl. Blora, Jl. KH Wahid Hasyim

- Sudinhub Jakarta Utara; Jl. Raya Cilincing, Jl. Kramat Jaya, Jl. Danau Sunter, Jl. Pluit Raya Selatan, TL Akses Marunda , Jl. Gunung Sahari, TL Emporium, TL Tanah Merdeka, Simpang Danau Sunter Selatan, Jl. Boulevard Barat

BACA JUGA:

25 Angkot di Depok Terjaring Razia, Kena Sanksi Tilang 

- Sudinhub Jakarta Barat; Jl. Ring Road Rawa Buaya, Jl. Ring Road Cengkareng, Jl. Pintu Air Cengkareng, Jl. Kalideres, Jl. Daan Mogot, Kolong Fly Over Rawa Buaya, Jl. Ring Road Kapuk, Jl. Brigjend Katamso

- Sudinhub Jakarta Selatan; Jl. Raya Kalibata, Jl. HR Rasuna Said, Jl. Taman Setiabudi 2, Jl. Ciputat Raya, Jl. Taman Setiabudi 1, Jl. Pasar Minggu, Jl. Kapten Tendean, Jl. Taman Bakri, Jl. Tanjung Barat, Jl. Rawajati

Halaman:
1 2
      
