Korban Tenggelam di Cakung dan Kemang Ditemukan Meninggal Dunia

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta bersama dengan tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi korban tenggelam di 2 titik lokasi pada Minggu (3/3/2024).

Petugas Pusdatin BPBD DKI Jakarta, Yohan menjelaskan lokasi penemuan pertama ada di Jl. Kemang Utara IX Kel. Duren Tiga Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Sedangkan lokasi kedua ada di Danau Situ Rawa Badung, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur.

Yohan menjelaskan menurut keterangan saksi di titik lokasi pertama di Jl. Kemang Utara IX Kel. Duren Tiga Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada hari Sabtu (2/3/2024) pukul 13.00 WIB korban berinisial H (16) dan A (13) bersama 4 orang temannya berenang di aliran sungai Mampang.

"Namun tiba-tiba aliran sungai menjadi deras menyebabkan korban terseret arus dan tidak bisa menyelamatkan diri," ujar Yohan, Minggu (3/3/2024) dalam keterangan tertulisnya kepada awak media.

Tim SAR gabungan kemudian berusaha mencari kedua korban sampai pada 20.00 WIB. Kemudian pencarian dilanjutkan pada hari kedua (3/3/2024). Pencarian dimulai kembali dari titik 0 sampai kurang lebih 40 Meter.

"Pada pukul 08.50 WIB korban pertama atas nama A (13) berhasil ditemukan dan pada pukul 09.40 WIB korban kedua atas nama H (16), keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia," ungkap Yohan.

Selanjutnya menurut keterangan saksi di titik lokasi kedua Danau Situ Rawa Badung, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur.

Pada hari Minggu (3/3/2024) Pukul 06.00 WIB korban berinisial ABR (18) bersama 3 orang temannya sedang bermain gabus apung di danau, kemudian korban terpeleset dan terjatuh ke danau saat sedang mendayung.

Pencarian Tim SAR gabungan dimulai Minggu (3/3/2024) Pukul 08.00 WIB dengan melakukan penyelaman dalam radius 3 Meter dari titik kejadian.

"Pada Pukul 12.53 WIB korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia," terang Yohan.