INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sempat Ingin Damai, ART Pencuri Rp73 Juta Milik Penceramah Malah Kabur

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |12:27 WIB
Sempat Ingin Damai, ART Pencuri Rp73 Juta Milik Penceramah Malah Kabur
ART pencuri uang majikan hingga Rp73 juta ditangkap polisi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Penceramah agama, Muhammad Al Jufri yang menjadi korban pencurian uang oleh ART, YS sebesar lebih dari Rp73 juta di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, sempat ingin menyelesaikan persoalan yang dialaminya itu secara damai.

Namun, Yuni malah memilih kabur saat diminta mengembalikan uang tersebut.

"Dia janji mau mengembalikan sehingga kami tak melanjutkan ke polisi karena mau jalan damai, dia nangis-nangis janji mau kembalikan semuanya. Akhirnya kita bilang ya sudah besok kamu kembalikan, tak tahunya dia kabur," ujar korban, Jufri pada wartawan, Senin (4/3/2024).

Sejatinya, kata dia, YS baru bekerja sebagai ART di rumah ibunya selama 1 bulan. Selama sebulan itu, di rumah ibunya memang kerap kehilangan uang, hanya saja keluarga tak punya bukti atas kecurigaan tersebut.

Hingga akhirnya, pada suatu waktu si ART itu izin keluar untuk ke minimarket hendak berbelanja karena disuruh ibunya. Tak lama, ibunya mencarinya dan berkata jika sang ibu tak menyuruh YS berbelanja.

"Lalu, tiba-tiba dari bank ada pemberitahuan pengambilan di hari ini Rp7 juta. Pas dia balik dari minimarket, kami periksa di kantongnya kami menemukan uang cash kurang lebih Rp5 juta dan ada 3 ATM," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
