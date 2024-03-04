Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Bajaj Masuk Tol Janger Lawan Arah, Keasyikan Ngikutin Google Maps

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |12:36 WIB
Viral Bajaj Masuk Tol Janger Lawan Arah, Keasyikan <i>Ngikutin</i> Google Maps
Bajaj masuk jalan tol lawan arah (Foto : Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah video singkat viral di media sosial yang menampilkan bajaj masuk jalan tol Jakarta-Tangerang (Janger) dan lawan arah. Bajaj tersebut tampak melintas melawan arah di KM 03 Tol Janger pada Minggu 3 Maret 2024.

Kepala induk PJR Tol Bitung, AKP Andy Pradana mengungkapkan pihaknya langsung menindak bajaj tersebut ketika diketahui memasuki jalan tol dengan melawan arah.

Ia mengatakan, supir Bajaj tersebut terlalu asyik mengikuti petunjuk Google Maps sehingga tak melihat adanya rambu-rambu penunjuk jalan ketika melewati under pass Tomang, Jakarta Barat.

"Alasan sopirnya itu dia ngikutin maps dan enggak lihat rambu-rambu, sebelum Tomang itu kan banyak, dia enggak ngeliat katanya," kata Andy saat dihubungi, Senin (4/3/2024).

Andy menuturkan, selain Bajaj, jajarannya juga sering mendapati adanya kendaraan non roda empat yang menerobos masuk ke Tol Janger tersebut.

Ia mengatakan, kasusnya pun tak jauh berbeda karena tidak mengatur penunjuk Google Maps sesuai jenis kendaraan maupun perlintasan jalannya.

"Itu pun sepeda motor sering ke situ, rata-rata maps enggak diklik (pengaturan jenis kendaraan) motor mobil atau tol atau jalan biasa," ujar Andy.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189318/viral-ZcxN_large.jpg
Viral Pejabat Pemkot Tangsel Bikin Acara di Bandung, Sekda: Kegiatan Leadership!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188694/viral-SrH4_large.jpg
Pergi Umrah saat Bencana, Bupati Aceh Selatan: Saya Minta Maaf kepada Rakyat Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188594/viral-Kr5k_large.jpg
Kemendagri Selidiki Dana Umrah yang Dipakai Bupati Aceh Selatan saat Banjir Bandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188538/pemerintah-NW7S_large.jpg
Pergi Umrah Saat Bencana, Bima Arya: Tindakan Bupati Aceh Selatan Fatal, Berpotensi Dicopot!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/338/3188423/viral-NaSv_large.jpg
Viral Motor Mogok di Cikarang Lapor 110 Diantar Sampai Rumah, Lemkapi: Jadikan Contoh bagi Polisi Lain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188074/viral-MgLy_large.jpg
Viral Pelatih Taekwondo Dianiaya Pengendara Motor yang Lawan Arah Kini Pelaku Diburu Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement