Viral Bajaj Masuk Tol Janger Lawan Arah, Keasyikan Ngikutin Google Maps

JAKARTA - Sebuah video singkat viral di media sosial yang menampilkan bajaj masuk jalan tol Jakarta-Tangerang (Janger) dan lawan arah. Bajaj tersebut tampak melintas melawan arah di KM 03 Tol Janger pada Minggu 3 Maret 2024.

Kepala induk PJR Tol Bitung, AKP Andy Pradana mengungkapkan pihaknya langsung menindak bajaj tersebut ketika diketahui memasuki jalan tol dengan melawan arah.

Ia mengatakan, supir Bajaj tersebut terlalu asyik mengikuti petunjuk Google Maps sehingga tak melihat adanya rambu-rambu penunjuk jalan ketika melewati under pass Tomang, Jakarta Barat.

"Alasan sopirnya itu dia ngikutin maps dan enggak lihat rambu-rambu, sebelum Tomang itu kan banyak, dia enggak ngeliat katanya," kata Andy saat dihubungi, Senin (4/3/2024).

Andy menuturkan, selain Bajaj, jajarannya juga sering mendapati adanya kendaraan non roda empat yang menerobos masuk ke Tol Janger tersebut.

Ia mengatakan, kasusnya pun tak jauh berbeda karena tidak mengatur penunjuk Google Maps sesuai jenis kendaraan maupun perlintasan jalannya.

"Itu pun sepeda motor sering ke situ, rata-rata maps enggak diklik (pengaturan jenis kendaraan) motor mobil atau tol atau jalan biasa," ujar Andy.