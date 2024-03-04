3 Kendaraan Tabrakan Beruntun di Jalur Puncak Bogor, 2 Orang Terluka

BOGOR - Kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalur Puncak, Desa Gadog, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Dua orang terluka dalam kejadian ini.

Kanit Gakkun Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu 3 Maret 2024. Berawal dari mobil Daihatsu Ayla sedang melaju dari arah Puncak menuju Gadog.

"Kondisi jalan lurus mendatar dan sedang diberlakukan oneway ke arah Jakarta," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Senin (4/3/2024).

Di tempa kejadian perkara (TKP), mobil itu membentur bemper belakang Mitshubishi X Pander di depannya. Lalu, bergerak ke depan dan membentur motor Yamaha Aerox.

"Sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas," jelasnya.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan beruntun ini. Hanya saja, dua orang yakni pengemudi motor dan penumpangnya mengalami luka ringan.

"Korban luka ringan dua orang dan kerugian materi Rp 5 juta," pungkasnya.

(Arief Setyadi )