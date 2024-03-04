Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Buat Beli Sabu, Penjambret Gasak HP Sopir Taksi Online di Kelapa Gading

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |14:31 WIB
Buat Beli Sabu, Penjambret Gasak HP Sopir Taksi Online di Kelapa Gading
Ilustrasi (Foto: Ist)
JAKARTA - Pelaku jambret handphone dari mobil taksi online yang beraksi di sekitar Kelapa Gading, Jakarta Utara merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan.

Hal tersebut diketahui saat Kapolsek Kelapa Gading Kompol Maulana Mukarom mengintrogasi ketiga pelaku jambret yakni AR, MS, dan H di Polsek Kelapa Gading pada Senin (4/3/2024).

Awalnya, Kapolsek bertanya peran salah satu pelaku yang duduk di kursi roda dan diperban salah satu sisi betis kakinya.

Dua dari tiga pelaku jambret handphone dari kendaraan mobil yang kacanya terbuka terpaksa ditembak pada bagian kakinya karena berupaya melawan anggota dengan melarikan diri saat hendak ditangkap.

"Kamu sebagai apa?," tanya Kapolsek Maulana. "Sebagai joki pak," kata pelaku tersebut.

Kapolsek kemudian bertanya sudah berapa kali pelaku melakukan aksinya. "10 kali lebih pak dengan modus yang sama," jawab pelaku.

Kapolsek Maulana Mukarom kemudian meminta pelaku menjelaskan modus cara mereka melakukan pejambretan handphone dari pengendara mobil di tengah jalan.

"Saat lampu merah mobil dalam keadaan macet. Madon turun pak. Saya berhenti Madon turun langsung ada (mobil) yang buka kaca, Madon langsung ambil pak. Kalau lampu merah kan pada berhenti, nah itu setiap mobil ada yang kacanya kebuka saya turun. Saya rampas handphone nya terus saya balik lagi lari ke joki," ujar pelaku.

