Tembak Pelaku Jambret, Polisi: Melawan Petugas dengan Celurit

JAKARTA - Polsek Kelapa Gading memberikan hadiah timah panah pada bagian kaki terhadap dua pelaku penjambretan yang biasa mengincar handphone pengemudi mobil taksi online yang membuka kaca jendelanya pada Jumat 1 Maret 2024 lalu.

Aksi kriminalitas jalanan itu pun viral di media sosial (medsos).

Kanit Reskrim Polsek Kelapa Gading AKP Emir Maharto Bustarosa menyebutkan bahwa pihaknya terpaksa menembak kaki dua dari tiga orang pelaku karena berupaya melarikan diri saat hendak diamankan.

"Untuk pelaku pada saat penangkapan sempat melawan petugas pada saat pengembangan juga 2 orang melarikan diri. Jadi, kita melakukan tindakan tegas menurut hukum," ujar Emir di Polsek Kelapa Gading, Senin (4/3/2024).

Dari tiga pelaku jambret yakni AR, MS, dan H pihak kepolisian memberikan hadiah timah panas terhadap dua pelaku.

"Dua pelaku kita tembak sedangkan satu lagi tidak kita tembak karena kooperatif saat hendak kami tangkap," kata Emir.

Salah satu pelaku dijelaskan Emir dalam melakukan aksinya kerap menggunakan sajam. Dari hasil interogasi, para pelaku setidaknya sudah melakukan aksinya setidaknya 15 kali.

"Senjata yang digunakan untuk melawan adalah celurit," terangnya.