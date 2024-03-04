Geger Penemuan Mayat Pria di Bengkel Cipayung Depok

DEPOK - Geger penemuan jasad pria paruh baya berinisial L (52) di sebuah bengkel sepeda motor kawasan Cipayung, Kota Depok pada Senin (4/3/2024).

Terlihat video yang dibagikan laman Instagram @infodepok_id, petugas mengevakuasi jasad korban yang telah dibungkus kain putih ke sebuah mobil ambulans.

"Telah ditemukan mayat seorang pria usia sekitar 54 tahun di bengkel Cipayung Depok. Diketemukan sudah meninggal di dalam bengkel sepeda motor yang biasa korban memang numpang tidur. Saat ini, sudah dalam penanganan petugas," tulis caption laman Instagram @infodepok_id.

Sementara itu terpisah, Kapolsek Pancoran Mas, Kompol Tri Harijadi membenarkan penemuan seorang jasad mayat. Menurutnya, berdasarkan identifikasi korban memiliki riwayat penyakit asma.

"Betul. Hasil identifikasi yang bersangkutan sakit asma, keterangan saksi rekan korban," ujarnya.

Tri juga memastikan tidak ada luka-luka pada tubuh korban. Menurutnya, korban dalam kesehariannya menjadi penjual ikan-ikanan di depan Pasar Citayam.

"Tidak ada luka-luka, yang bersangkutan tinggal di bengkel tersebut kerja sehari-hari jualan ikan di depan Pasar Citayam," ucapnya.