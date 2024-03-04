Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heboh Akses Jalan Santri Ponpes Khoirur Rooziqiin di Beji Depok Terkurung Kompleks Warga

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |15:55 WIB
Heboh Akses Jalan Santri Ponpes Khoirur Rooziqiin di Beji Depok Terkurung Kompleks Warga
Akses Ponpes Khoirur Rooziqin tertutup (Foto: MPI)
A
A
A

 

DEPOK - Heboh akses jalan ratusan santri Pondok Pesantren (Ponpes) Khoirur Rooziqiin di Jalan Rawa Maya RT 3 RW 2, Kelurahan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, terkurung oleh sejumlah bangunan sekolah hingga kompleks warga.

Pantauan MNC Portal Indonesia pada Senin (4/3/2024) akses ponpes hanya menyisakan jalan setapak pejalan kaki dari sisi barat yakni tanah milik warga lain yang dikabarkan akan disewa di Jalan Rawa Maya serta sisi timur merupakan kompleks warga Perumahan Caltek, Kelurahan Beji Timur.

Kemudian di sisi selatan berbatasan langsung dengan SMA Negeri 14 Kota Depok. Lalu dari sisi utara yakni Sekolah Islam Darul Abidin.

Terlihat akses pagar sisi SMAN 14 telah tertutup dikarenakan sudah mulainya aktivitas belajar mengajar.

"Jadi kami adalah sebuah tempat pesantren yang ketutup jalan aksesnya. Jadi sisi arah selatan kami ada SMA negeri 14 Depok di sisi Utara kami ada SMP IT darul Abidin, sisi barat adalah tanah milik warga, dan sisi Timur adalah Komplek Caltek," kata Pimpinan Ponpes M Ali Murtadlo saat ditemui, Senin (4/3/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175748/ahy-HqIc_large.jpg
Anak Buah Menko AHY Luruskan Narasi Penindakan Ponpes Tak Berizin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150947/dpr-wefn_large.jpg
DPR Dorong Pembentukan Ditjen Pesantren Urusi Lembaga Pendidikan Keagamaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/338/3032940/ribuan-santri-ponpes-darunnajah-jakarta-antusias-sambut-kedatangan-imam-besar-al-azhar-mesir-I4AfB6SRhv.jpg
Ribuan Santri Ponpes Darunnajah Jakarta Antusias Sambut Kedatangan Imam Besar Al Azhar Mesir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/525/3018318/sekda-majalengka-eman-suherman-berdayakan-pesantren-bina-akhlak-generasi-muda-0svq4I318z.jpg
Sekda Majalengka Eman Suherman Berdayakan Pesantren Bina Akhlak Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/337/2991738/sah-lulusan-ma-had-aly-bisa-ikut-seleksi-cpns-penyuluh-agama-I2JMxAoQJi.jpg
Sah! Lulusan Ma'had Aly Bisa Ikut Seleksi CPNS Penyuluh Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/337/2976500/cegah-kekerasan-santri-dilarang-ada-ruang-gelap-di-pesantren-tZXRUiQN8K.jpg
Cegah Kekerasan Santri, Dilarang Ada Ruang Gelap di Pesantren!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement