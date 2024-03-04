Ngecas HP Ditinggal Mandi, Rumah di Bogor Kebakaran

BOGOR - Kebakaran melanda rumah warga di wilayah Warung Bandrek, Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Saat ini, kebakaran tersebut sudah dipadamkan oleh petugas Damkar.

Kabid Pemadaman dan Penyelamatan Damkar Kota Bogor M. Ade Nugraha mengatakan peristiwa itu dilaporkan sekira pukul 09.10 WIB. Awalnya, penghuni rumah sedang mengecas handphone (HP) dalam kamar.

"Lalu ditinggal untuk mandi," kata Ade dalam keterangannya, Senin (4/3/2024).

Diduga, terjadi korsleting listrik dari charger HP dan menyebabkan kebakaran. Percikan pun membesar dari dalam kamar rumah tersebut.

"Charger HP menyebabkan korsleting yang menyebabkan kebakaran," ujarnya.

Petugas yang mendapat laporan tersebut langsung bergegas menuju lokasi dengan menerjunkan empat unit truk pemadam Kota Bogor. Sekitar 20 menit, kebakaran berhasil dipadamkan petugas.

"Kondisi sudah aman terkendali, lama penanganan 20 menit. Korban jiwa nihil," tutupnya.

(Arief Setyadi )