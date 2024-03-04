Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ngecas HP Ditinggal Mandi, Rumah di Bogor Kebakaran

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |16:01 WIB
Ngecas HP Ditinggal Mandi, Rumah di Bogor Kebakaran
Kebakaran rumah di Bogor (Foto: Dok Damkar/Putra R)
A
A
A

BOGOR - Kebakaran melanda rumah warga di wilayah Warung Bandrek, Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Saat ini, kebakaran tersebut sudah dipadamkan oleh petugas Damkar.

Kabid Pemadaman dan Penyelamatan Damkar Kota Bogor M. Ade Nugraha mengatakan peristiwa itu dilaporkan sekira pukul 09.10 WIB. Awalnya, penghuni rumah sedang mengecas handphone (HP) dalam kamar.

"Lalu ditinggal untuk mandi," kata Ade dalam keterangannya, Senin (4/3/2024).

Diduga, terjadi korsleting listrik dari charger HP dan menyebabkan kebakaran. Percikan pun membesar dari dalam kamar rumah tersebut.

"Charger HP menyebabkan korsleting yang menyebabkan kebakaran," ujarnya.

Petugas yang mendapat laporan tersebut langsung bergegas menuju lokasi dengan menerjunkan empat unit truk pemadam Kota Bogor. Sekitar 20 menit, kebakaran berhasil dipadamkan petugas.

"Kondisi sudah aman terkendali, lama penanganan 20 menit. Korban jiwa nihil," tutupnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/338/3189940/kebakaran_pasar_induk_kramat_jati-vsUz_large.jpg
Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati, 350 Lapak Buah Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/338/3189928/kios_buah_di_pasar_induk_kramat_jati_hangus_terbakar-X0BS_large.jpg
Pasar Induk Kramat Jati Terbakar, Kios Buah Hangus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/338/3189916/kebakaran_pasar_induk_kramat_jati-hC46_large.jpg
Breaking News! Pasar Induk Kramat Jati Terbakar, 16 Unit Damkar Dikerahkan ke Lokasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189554/kebakaran_gedung_terra_drone-Br6E_large.jpg
Kebakaran Gedung Terra Drone, Polisi Ungkap Unsur Kesengajaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189501/mbg-vauc_large.jpg
Murni Kelalaian Sopir, Tak Ada Sabotase di Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189494/kebakaran-NiFp_large.jpg
Polisi Tak Temukan Alarm Kebakaran di Gedung Terra Drone: Hanya dari Mulut ke Mulut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement