HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tim Gegana Sisir Rumah Pria Diduga Dukun Santet di Tangsel

Hambali , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |16:07 WIB
Tim Gegana Sisir Rumah Pria Diduga Dukun Santet di Tangsel
Tim Gegana (Foto: Hambali)
A
A
A

TANGSEL - Tim Gegana menyisir kediaman Heryadi (67), pria yang diduga menjalani praktik dukun santet d Jalan H Hasan, Kampung Sawah, RT02 RW07, Sawah Lama, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (4/3/2024).

Petugas Gegana berseragam hitam itu datang bersenjata, dilengkapi peralatan deteksi logam. Penyisiran itu dilakukan menyusul ditemukannya 2 senjata api jenis revolver, belasan peluru, hingga granat aktif.

Informasi yang dihimpun di lapangan, penyisiran dilakukan tak hanya pada kediaman Heryadi. Namun, juga pada beberapa rumah seperti milik mantan istrinya, dan beberapa rumah keluarga besar yang berada di sekitar lokasi.

Di lokasi kediaman Heryadi, sejumlah personel Gegana bersiaga di depan gerbang masuk. Beberapa personel lainnya nampak sibuk berada di sekitar teras rumah. Nampak pula personel TNI mendampingi penyisiran itu.

Pihak kepolisian hingga saat ini belum mau memberikan keterangan karena masih menunggu hasil penyisiran di lokasi.

(Arief Setyadi )

      
