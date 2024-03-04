PKB Terbuka Koalisi Perubahan Dilanjutkan ke Pilkada DKI

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda menyebut PKB terbuka untuk melanjutkan poros koalisi perubahan bersama NasDem dan PKS pada Pilkada DKI Jakarta 2024.

Huda menyebut tiga partai pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar itu telah memiliki chemistry selama Pilpres 2024.

"Semangat kami adalah semangat perubahan, kebetulan kami sudah punya chemistry yang cukup baik selama Pilpres ini dalam agenda Pilkada serentak 2024. Koalisi yang terbangun akan menjadi salah satu bagian opsi mengusung beberapa calon di daerah," kata Huda dalam konferensi pers di DPP PKB, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2024).

Kendati demikian, Huda belum membeberkan siapa sosok yang diusung pada Pilkada 2024 di DKI Jakarta, ia hanya menyebut bahwa figur yang akan diusung merupakan sosok yang mengejutkan.

Dirinya juga mengklaim bahwa pembahasan figur yang diusung masih menunggu penetapan hasil Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang.

"Cukup signifikan (suara Pileg 2024 PKB) untuk DPRD DKI Jakarta. Jadi relatif kepercayaan publik ini akan kami lanjutkan dalam rangka untuk perubahan itu masuk di DKI. Yang pasti, akan ada kejutan (sosok) yang akan kita usung dalam Pilgub DKI," tuturnya.