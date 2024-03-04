Operasi Keselamatan Jaya 2024, Polda Metro: Bukan Cari Kesalahan

JAKARTA - Ditlantas Polda Metro Jaya menggelar operasi Keselamatan Jaya 2024 di beberapa titik strategis di Jakarta, Senin (4/3/2024). Operasi tersebut digelar bukan untuk mencari kesalahan pengendara, namun mencari keselamatan lalu lintas.

Kasi Dikmas Subdit Kamsel Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Heri Amran mengatakan, salah satu lokasi sosialisasi ialah Terminal Blok M. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, serta mengurangi angka kecelakaan dan pelanggaran.

"Kami mengharapkan kerjasama dari semua pihak, baik pengemudi maupun penumpang, untuk mematuhi aturan lalu lintas dan tidak melakukan hal-hal yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Operasi ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi untuk mencegah dan menekan angka kecelakaan dan pelanggaran," kata Kompol Heri.

Selain Terminal Blok M, sosialisasi juga dilakukan di Halte CSW dan Bundaran Senayan, yang merupakan lokasi padat lalu lintas di Jakarta. Petugas membentangkan spanduk yang 'Operasi Keselamatan Jaya 2024' dan menghimbau kepada pengguna jalan khusus roda dua (KR 2) dan roda empat (KR 4) untuk berhati-hati dan tertib di jalan.

"Kami mengingatkan kepada pengguna jalan KR 2 dan KR 4 untuk selalu menggunakan helm dan sabuk pengaman, tidak melawan arus, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tidak menerobos lampu merah, tidak melanggar marka jalan, dan tidak mengemudi dalam keadaan mabuk," kata Kompol Heri.

Lanjut, Operasi Keselamatan Jaya 2024 ini akan berlangsung selama 14 hari, mulai dari tanggal 4 Maret hingga 17 Maret 2024.

"Kami berharap operasi ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, sehingga mereka lebih sadar dan patuh terhadap aturan lalu lintas. Dengan demikian, kita dapat menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan nyaman bagi semua pengguna jalan," tutup Kompol Heri.

(Angkasa Yudhistira)