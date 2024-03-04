Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Operasi Keselamatan Jaya 2024, Polda Metro: Bukan Cari Kesalahan

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |18:29 WIB
Operasi Keselamatan Jaya 2024, Polda Metro: Bukan Cari Kesalahan
Operasi Keselamatan Jaya 2024 (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ditlantas Polda Metro Jaya menggelar operasi Keselamatan Jaya 2024 di beberapa titik strategis di Jakarta, Senin (4/3/2024). Operasi tersebut digelar bukan untuk mencari kesalahan pengendara, namun mencari keselamatan lalu lintas.

Kasi Dikmas Subdit Kamsel Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Heri Amran mengatakan, salah satu lokasi sosialisasi ialah Terminal Blok M. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, serta mengurangi angka kecelakaan dan pelanggaran.

"Kami mengharapkan kerjasama dari semua pihak, baik pengemudi maupun penumpang, untuk mematuhi aturan lalu lintas dan tidak melakukan hal-hal yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Operasi ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi untuk mencegah dan menekan angka kecelakaan dan pelanggaran," kata Kompol Heri.

Selain Terminal Blok M, sosialisasi juga dilakukan di Halte CSW dan Bundaran Senayan, yang merupakan lokasi padat lalu lintas di Jakarta. Petugas membentangkan spanduk yang 'Operasi Keselamatan Jaya 2024' dan menghimbau kepada pengguna jalan khusus roda dua (KR 2) dan roda empat (KR 4) untuk berhati-hati dan tertib di jalan.

"Kami mengingatkan kepada pengguna jalan KR 2 dan KR 4 untuk selalu menggunakan helm dan sabuk pengaman, tidak melawan arus, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tidak menerobos lampu merah, tidak melanggar marka jalan, dan tidak mengemudi dalam keadaan mabuk," kata Kompol Heri.

Lanjut, Operasi Keselamatan Jaya 2024 ini akan berlangsung selama 14 hari, mulai dari tanggal 4 Maret hingga 17 Maret 2024.

"Kami berharap operasi ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, sehingga mereka lebih sadar dan patuh terhadap aturan lalu lintas. Dengan demikian, kita dapat menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan nyaman bagi semua pengguna jalan," tutup Kompol Heri.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187408/ilustrasi_macet-FNay_large.jpg
Ada Rapimnas Konfederasi Serikat Pekerja di Senayan, Waspada Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172364/rocky_gerung-joEb_large.jpg
Korlantas Larang Rotator-Strobo, Rocky Gerung Sebut 'Tot Tot Wuk Wuk' Bikin Stres di Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171588/strobo-ZFDh_large.jpg
Rotator 'Tot Tot Wuk Wuk' Dilarang, Masihkah Terdengar di Ruas Jalan Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171357/lampu-b3Cw_large.jpg
Dukung Pembekuan Sirene, Analis: Pengawalan Banyak Disalahgunakan Oknum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171310/agus-8AZc_large.jpg
Kakorlantas Larang Penggunaan Sirene Khusus saat Adzan hingga Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/338/3167945/lalu_lintas-mjBW_large.jpg
Lalu Lintas Normal, Contraflow di Tol Japek Arah Cikampek Dihentikan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement