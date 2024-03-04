Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemotor Wanita Tewas Diduga Gegara Jalan Berlubang Tertutup Genangan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |19:18 WIB
Pemotor Wanita Tewas Diduga Gegara Jalan Berlubang Tertutup Genangan
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

DEPOK - Pemotor wanita berinisial DAI (20) tutup usia usai mengalami kecelakaan tunggal diduga akibat adanya menabrak lubang yang tertutup genangan air di Kampung Sindangkarsa Jalan Setu Golf RT 1/6, Sukamaju Baru, Tapos, Kota Depok pada Minggu 3 Maret 2024 pagi.

Kapolsek Cimanggis, Kompol Judika Sinaga menjelaskan, kronologi berawal korban sedang mengendarai sepeda motor dengan temannya yang belum diketahui identitasnya.

Pada saat korban mengendarai motor, area jalan yang dilalui tergenang air yang mengakibatkan tidak diketahui lubang atau jalan rusak.

"Yang mengakibatkan korban terjatuh dan masuk ke selokan, atas kejadian tersebut korban dibantu warga, untuk dibawa ke Klinik Kasih Bunda, akan tetapi kondisi korban yang tidak sadarkan diri, korban langsung dibawa ke RS Sentra Medika. Sesampai di RS korban tidak terselamatkan dan meninggal dunia," kata Judika saat dikonfirmasi, Senin (4/3/2024).

Judika juga telah mengecek tempat kejadian perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang mengakibatkan korban DAI tutup usia.

"Kami telah mendatangi TKP dan mencari keterangan saksi-saksi," ungkapnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189559/mobil_mbg_tabrak_siswa-T0NE_large.jpg
Terungkap, Segini Kecepatan Mobil Pengangkut MBG saat Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189453/kecelakaan_mobil_mbg-TRfH_large.jpg
Sopir MBG Tersangka Penabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Ditahan, Terancam 5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189445/kecelakaan_mobil_mbg-VkAz_large.jpg
Sopir MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Diduga Ngantuk, Polisi: Baru Tidur Jam 4 Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189337/dpr-Knaf_large.jpg
Kapal Tongkang Kerap Tabrak Jembatan Ampera di Sungai Musi, DPR: Harus Dievaluasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189284/mobil_mbg-FbrI_large.jpg
Update Mobil MBG Tabrak Siswa di SDN 01 Kalibaru: 10 Korban Dipulangkan, 12 Masih Dirawat di RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189262/mobil_mbg-Ez0G_large.jpg
Ini Alasan Mobil MBG Pakai Sopir Cadangan hingga Tabrak Puluhan Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement