DEPOK - Pemotor wanita berinisial DAI (20) tutup usia usai mengalami kecelakaan tunggal diduga akibat adanya menabrak lubang yang tertutup genangan air di Kampung Sindangkarsa Jalan Setu Golf RT 1/6, Sukamaju Baru, Tapos, Kota Depok pada Minggu 3 Maret 2024 pagi.

Kapolsek Cimanggis, Kompol Judika Sinaga menjelaskan, kronologi berawal korban sedang mengendarai sepeda motor dengan temannya yang belum diketahui identitasnya.

Pada saat korban mengendarai motor, area jalan yang dilalui tergenang air yang mengakibatkan tidak diketahui lubang atau jalan rusak.

"Yang mengakibatkan korban terjatuh dan masuk ke selokan, atas kejadian tersebut korban dibantu warga, untuk dibawa ke Klinik Kasih Bunda, akan tetapi kondisi korban yang tidak sadarkan diri, korban langsung dibawa ke RS Sentra Medika. Sesampai di RS korban tidak terselamatkan dan meninggal dunia," kata Judika saat dikonfirmasi, Senin (4/3/2024).

Judika juga telah mengecek tempat kejadian perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang mengakibatkan korban DAI tutup usia.

"Kami telah mendatangi TKP dan mencari keterangan saksi-saksi," ungkapnya.

