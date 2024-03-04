Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tiktokers Bobol Sistem Pembayaran KRL, Bayar Rp25 Dapat Saldo Rp12 Juta di Kartu Multi Trip

Iyung Rizki , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |20:41 WIB
Tiktokers Bobol Sistem Pembayaran KRL, Bayar Rp25 Dapat Saldo Rp12 Juta di Kartu Multi Trip
Pelaku pembobolan sistem pembayaran KRL ditangkap polisi (Foto: Iyung Rizki)
A
A
A

DEPOK - Seorang pemuda berinisi A membobol sistem pembayaran atau top up saldo untuk kartu multi trip PT KAI. Tak tanggung-tanggung, tersangka membobol Rp12 juta dengan hanya membayar Rp25.

A yang merupakan Tiktokers dengan konten perkeretaapian harus berurusan dengan kepolisian. Pasalnya, A nekat membobol sistem top up saldo kartu multi trip dengan mengubah sistem di laman PT KAI.

Kapolres Metro Depok, Kombes Arya Perdana mengatakan, pelaku melakukan top up sebanyak 25 kali dengan nominal berbeda. Dengan hanya membayar Rp25, ia mendapatkan saldo sebesar RP12 juta di 10 kartu multitrip berbeda.

Tersangka A mengatakan, ia belajar cara membobol dengan melihat konten di aplikasi Youtube. Ia belajar selama dua hari dan berhasil membobol dengan hanya menggunakan ponsel yang beraplikasi NFC dan membayar melalui uang digital Gopay.

Aksinya terbongkar usai pihak PT KAI mendapati transaksi mencurigakan dan langsung ditindaklanjuti pihak kepolisian.

(Arief Setyadi )

      
