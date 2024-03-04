Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Driver Ojol Meninggal Dunia Setelah Alami Kecelakaan Tunggal di Jakbar

Ismet Humaedi , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |20:51 WIB
Driver Ojol Meninggal Dunia Setelah Alami Kecelakaan Tunggal di Jakbar
Ojol meninggal dunia di Jakbar (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Seorang driver ojek online (ojol) meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal yang dialaminya di Jalan Budhi Raya, Jakarta Barat, Senin (4/3/2024).

Dalam video yang tersebar, terlihat driver ojol tersebut tak terkulai tak bergerak dikerumuni sesama rekan ojol

Dari video yang diunggah akun Instagram @seputar_jaksel, Senin (4/3/2024), korban tampak masih memakai atribut ojek online berwarna hijau itu dan celana hitam.

“Video yang beredar di media sosial WhatsApp grup, memperlihatkan seorang driver ojol tersebut dalam posisi tergeletak dan mengeluarkan bercak darah yang keluar dari mulut korban,” tulis keterangan video tersebut.

Penyebab korban meninggal diduga karena terjatuh. Korban terlihat langsung tidak sadarkan diri di lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Keterangan video tersebut juga menjelaskan jenazah korban langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Pelni menggunakan unit ambulance.

Hingga berita ini ditulis, belum diketahui informasi resmi tentang identitas korban. Kasus meninggalnya driver tersebut ditangani oleh pihak kepolisian.

(Fakhrizal Fakhri )

      
