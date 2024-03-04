Bus Rombongan Warga Ciputat Timur Kecelakaan di Tol Cipali, Walkot Tangsel Kirim Bantuan Medis

JAKARTA - Bus rombongan warga Ciputat Timur, Tangerang Selatan mengalami kecelakaan di ruas Tol Cipali-Palimanan. Kecelakaan terjadi pada Minggu 3 Maret 2024 malam.

Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie mengatakan, telah memerintahkan Dinas Kesehatan untuk segera memberikan bantuan. Kemudian, mengirim armada ambulans ke lokasi kecelakaan bus.

"Saya sudah instruksikan Dinas Kesehatan untuk segera mengirimkan bantuan dan ambulans, agar proses di rumah sakit bisa ditangani dengan baik," ujar Benyamin dalam keterangannyna, Senin (4/3/2024).

Menurut Benyamin, pihaknya ingin memastikan penanganan korban kecelakaan di rumah sakit dapat dilakukan dengan efektif. Selain itu, tindak lanjut penanganan juga sudah dipersiapkan, termasuk kemungkinan pemindahan korban ke Tangerang Selatan.

"Ya kami siapkan nanti rumah sakit umum kami apabila nantinya dibutukan penanganan lanjutan hingga sembuh total," ujarnya.

Pihaknya juga memastikan bahwa seluruh biaya penanganan akan ditanggung oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Sehingga, para korban tidak perlu khawatir mengenai biaya pengobatannya.

"Hal yang paling utama adalah bagaimana memastikan korban tertangani dengan baik. Dan tidak perlu memikirkan masalah biaya," ujarnya.