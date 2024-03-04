Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Angin Kencang, Dua Pohon di Bogor Tumbang Timpa Rumah Warga

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |23:27 WIB
Angin Kencang, Dua Pohon di Bogor Tumbang Timpa Rumah Warga
Foto: BPBD Bogor
A
A
A

BOGOR - Dua pohon tumbang terjadi di wilayah Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Satu unit rumah warga rusak tertimpa pohon tersebut.

"Pohon tumbang terjadi akibat hembusan angin kencang," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatulloh dalam keteranganya, Senin (4/3/2024).

Adapun peristiwa itu terjadi sekira pukul 16.10 WIB sore tadi. Dua pohon yang tumbang berjenis alpukat dengan tinggi 12 meter dan diameter 60 sentimeter.

"Menimpa atap bangunan rumah milik Meli Listyawati (2 KK/5 jiwa)," jelasnya.

Rumah itu mengalami kerusakan pada atap bagian ruang tamu dan kamar tidur. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BPBD Bogor cuaca cuaca buruk
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189892//cuaca-R2sz_large.jpg
Awal Pekan, Cuaca Jakarta Diprediksi Berawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189570//cuaca-YeS6_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Disertai Petir Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189563//cuaca_ekstrem-1LsJ_large.jpg
Bibit Siklon Mengintai, BNPB: Waspada Cuaca Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189557//bmkg-MXei_large.jpg
BMKG Ungkap Bibit Siklon Tropis 93S Berkembang, Bisa Picu Cuaca Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189113//modifikasi_cuaca-a5vm_large.jpg
Operasi Modifikasi Cuaca Dikebut, 3,4 Ton NaCl Ditabur di Langit Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188674//hujan-SGmI_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Sebagian Wilayah Jakarta Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement