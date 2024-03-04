Angin Kencang, Dua Pohon di Bogor Tumbang Timpa Rumah Warga

BOGOR - Dua pohon tumbang terjadi di wilayah Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Satu unit rumah warga rusak tertimpa pohon tersebut.

"Pohon tumbang terjadi akibat hembusan angin kencang," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatulloh dalam keteranganya, Senin (4/3/2024).

Adapun peristiwa itu terjadi sekira pukul 16.10 WIB sore tadi. Dua pohon yang tumbang berjenis alpukat dengan tinggi 12 meter dan diameter 60 sentimeter.

"Menimpa atap bangunan rumah milik Meli Listyawati (2 KK/5 jiwa)," jelasnya.

Rumah itu mengalami kerusakan pada atap bagian ruang tamu dan kamar tidur. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini.