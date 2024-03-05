Gempa Berkekuatan M3,9 Guncang Kupang NTT Malam Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan guncangan gempa terjadi di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), malam hari ini. Gempa ini berkekuatan 3,9 magnitudo.

"#Gempa Mag:3,9, 04-Mar-2024 23:54:28 WIB (Pusat gempa berada di Tenggara 79km KAB-KUPANG-NTT)," tulis BMKG di akun X, Senin (4/2/2024).

Guncangan gempa tersebut terjadi di kedalaman 569 Kilometer. BMKG memperingatkan masyarakat terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," bunyi pesan BMKG.

(Khafid Mardiyansyah)