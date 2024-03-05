Soal Rencana Pertemuannya dengan Megawati, Begini Respons Jusuf Kalla

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla angkat bicara setelah mencuatnya tanda tanya publik mengenai rencananya bertemu dengan Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Lantaran sering ditanyakan hal tersebut, Jusuf Kalla hanya menanggapi melalui senyum simpul tentang kapan realisasi pertemuannya dengan Mantan Presiden RI ke-5 tersebut.

Jusuf Kalla pun hanya menanggapi secara singkat sehingga terkesan dirinya enggan membicarakan rencana pertemuannya dengan Megawati.

"Nanti ya, nanti (saja)," lugas pria yang akrab disapa JK itu, Senin malam (4/3/2024).

JK yang baru saja menghadiri peluncuran buku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, di Perpustakaan Nasional pada Senin malam, berujar singkat bahwa dirinya sudah kelelahan untuk memberikan jawaban.

"Nanti lah, capek toh yok," tukas JK sembari tersenyum.