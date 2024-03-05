Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Malam Ini Bersama Aiman Witjaksono, "Hak Angket dan Simsalabim Suara" Dalam Rakyat Bersuara, Pukul 7 Malam di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |08:34 WIB
Malam Ini Bersama Aiman Witjaksono,
Dialog Spesial Rakyat Bersuara (Foto: Dok)
A
A
A

DIALOG Spesial Rakyat Bersuara, kembali digelar live di iNews, malam ini, Selasa (05/03/2024). Bersama Aiman Witjaksono dan narasumber-narasumber kredibel di bidangnya, di antaranya, Syahganda Nainggolan, Margarito Kamis, Haikal Hassan, Islah Bahrawi, Effendi Gazali, Feri Amsari, TB Massa, Irma Hutabarat dan Yusuf Lakaseng dalam Rakyat Bersuara dengan tema “Hak Angket dan Simsalabim Suara”.

Dalam dialog spesial Rakyat Bersuara minggu lalu yang dihadiri oleh Ganjar Pranowo, Rocky Gerung, Refly Harun, Fahri Bachmid, Natalius Pigai, Guntur Romli, dan Adi Prayitno membahas tentang Pemilu Curang, Hak Angket Bergulir, Ke Mana Ujungnya?”. Rocky Gerung sebagai narasumber menegaskan bahwa kecurangan dalam Pemilu 2024 harus dibongkar karena tersembunyi kejahatan di dalamnya.

Menurutnya, salah satu cara membongkarnya yakni dengan menggunakan hak angket. Ia juga mengatakan, hak angket versi masyarakat sipil merupakan pilihan yang tepat untuk membersihkan masalah kecurangan. Alasannya jika angket versi politisi hanya ingin memenangkan perhitungan.

Rakyat Bersuara

Segala permasalahan pemilu 2024 terang-terangan terjadi di masyarakat mulai dari surat suara yang tertukar, input data sirekap yang eror, hingga pemungutan suara susulan. Tak hanya itu, isu lain juga beredar di media sosial perihal penggelembungan suara salah satu partai yang terjadi pada saat proses rekapitulasi. Kejanggalan ini tentunya kian menimbulkan banyak pertanyaan soal kecurangan Pemilu 2024.

