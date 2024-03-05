Fraksi PDIP Minta DPR Sikapi Situasi Pemilu Melalui Hak Angket

JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna ke-13 DPR RI masa sidang ke-IV tahun 2023-2024. Ia meminta agar DPR RI mengambil sikap merespon situasi Pemilu 2024.

"Situasi lapangan elektoral Pemilu kemarin, kalangan rohaniawan, budayawan, cendekiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul, Pemilu, Pilkada maupun Pemilu ke depan," kata Aria Bima, Selasa (5/3/2024).

BACA JUGA:

Politisi PDIP itu kemudian meminta agar DPR RI mengoptimalkan pengawasan dengan memanfaatkan fungsi komisi, hak interpelasi maupun hak angket dari DPR RI. Menurutnya hal itu dilakukan agar keberlangsungan Pemilu selanjutnya lebih berkualitas.

"Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi, dalam hal ini mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket atau apapun supaya Pemilu ke depan, kualitas Pemilu ke depan harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi," kata dia.