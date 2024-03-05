Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Buka Rapat Paripurna, Pimpinan DPR Tegaskan Pentingnya Etika Politik dalam Pemilu

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |11:35 WIB
Buka Rapat Paripurna, Pimpinan DPR Tegaskan Pentingnya Etika Politik dalam Pemilu
Sufmi Dasco Ahmad (TVP)
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa dalam pemilu semua pihak harus memiliki etika politik untuk siap kalah dan menang. Etika politik, katanya, juga harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu.

Hal tersebut disampaikan Puan Maharani dalam pidato tertulis yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam pembukaan Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024). Puan tak hadir di paripurna karena lagi di luar negeri.

"Pemilu sebagai kompetisi maka menang dan kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik untuk siap kalah dan siap menang. Akan tetapi pada saat yang bersamaan etika politik yang sama juga dituntut untuk dimiliki bagi penyelenggara pemilu yang bebas jujur dan adil," tulis Puan sebagaimana dibacakan oleh Dasco.

 BACA JUGA:

Etika politik untuk siap kalah dan menang, harus disertai dengan etika politik penyelenggara pemilu yang bebas jujur dan adil.

Halaman:
1 2
      
