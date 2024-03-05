Ribuan Massa Demonstran Mulai Padati Depan Gedung DPR

JAKARTA - Ribuan massa aksi mulai memenuhi depan Gedung DPR/MPR RI pada Selasa (5/3/2024) siang ini. Setidaknya, ada 6 mobil komando yang berjejeran di depan gedung tersebut.

Berdasarkan pantauan, ribuan massa sudah mulai memadati depan gedung perwakilan rakyat tersebut pada sekira pukul 12.35 WIB. Massa merangsek dari arah Senayan hingga sampai di depan gedung DPR/MPR RI.

Massa berasal dari Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi dan para buruh. Mereka pun saat ini tengah melakukan orasinya di depan Gedung DPR.

Salah satu aspirasi yang disampaikan itu mendesak anggota DPR/MPR RI segera menggulirkan hak angket. Massa juga mendesak agar harga bahan pokok diturunkan lantaran telah menyengsarakan rakyat, mereka juga menolak adanya kecurangan pemilu.

"Aksi gerakan parlemen rakyat, parlemen jalanan yang hari ini resmi dibuka dengan mengucapkan Bismillah," kata orator dari atas mobil komandonya.

Adapun ribuan massa aksi pun melantunkan lagu Indonesia saat melakukan aksi demonya itu. Bendera merah putih pun tampak dikibarkan oleh para demonstran.

