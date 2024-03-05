Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ribuan Massa Demonstran Mulai Padati Depan Gedung DPR

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |13:00 WIB
Ribuan Massa Demonstran Mulai Padati Depan Gedung DPR
Massa demonstran padati depan Gedung DPR, Jakarta (Foto: Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Ribuan massa aksi mulai memenuhi depan Gedung DPR/MPR RI pada Selasa (5/3/2024) siang ini. Setidaknya, ada 6 mobil komando yang berjejeran di depan gedung tersebut.

Berdasarkan pantauan, ribuan massa sudah mulai memadati depan gedung perwakilan rakyat tersebut pada sekira pukul 12.35 WIB. Massa merangsek dari arah Senayan hingga sampai di depan gedung DPR/MPR RI.

Massa berasal dari Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi dan para buruh. Mereka pun saat ini tengah melakukan orasinya di depan Gedung DPR.

Salah satu aspirasi yang disampaikan itu mendesak anggota DPR/MPR RI segera menggulirkan hak angket. Massa juga mendesak agar harga bahan pokok diturunkan lantaran telah menyengsarakan rakyat, mereka juga menolak adanya kecurangan pemilu.

"Aksi gerakan parlemen rakyat, parlemen jalanan yang hari ini resmi dibuka dengan mengucapkan Bismillah," kata orator dari atas mobil komandonya.

Adapun ribuan massa aksi pun melantunkan lagu Indonesia saat melakukan aksi demonya itu. Bendera merah putih pun tampak dikibarkan oleh para demonstran.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188655/polda_metro_tangkap_pelaku_diduga_rencanakan_demo_rusuh_pada_10_desember-lQFU_large.jpg
Sita 6 Bom Molotov dari Provokator, Polisi : Bakal Digunakan pada Demo 10 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187836/polri-n8ic_large.jpg
1.038 Orang Diproses Hukum Terkait Demo Agustus, Jimly ke Kapolri: Kaji Ulang, Terlalu Banyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184341/demo-i5lo_large.jpg
MK Didemo Massa Terkait Polemik Ijazah Arsul Sani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183538/polri-tmiG_large.jpg
Kapolri: Agustus Kelabu dan Black September Sangat Mencekam, Bisa Kita Pulihkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181980/polda_metro_jaya-Z3Oo_large.jpg
Polisi Pastikan Dua Kerangka Tubuh Manusia di Gedung ACC Kwitang adalah Reno dan Farhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180892/viral-h23R_large.jpg
Identitas 2 Kerangka Manusia yang Terbakar di Gedung Astra Kwitang Segera Diumumkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement