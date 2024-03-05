Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Wacana Hak Angket Mesti Diterima, Djarot: Pemerintah Enggak Usah Khawatir

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis - Selasa, 05 Maret 2024 | 13:56 WIB
Wacana Hak Angket Mesti Diterima, Djarot: Pemerintah Enggak Usah Khawatir
Djarot Saiful Hidayat (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Anggota DPR RI Djarot Syaiful Hidayat menyebut wacana hak angket mengenai dugaan kecurangan Pemilu 2024 seharusnya diterima pemerintah. Hal itu untuk memastikan bahwa pesta demokrasi berjalan sesuai dengan koridor konstitusi.

"Hak angket ini tentunya juga harusnya diterima dengan baik, jadi pemerintah enggak usah khawatir, pemerintah enggak usah memikirkan yang bukan-bukan," kata Djarot di Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu melanjutkan bahwa hak angket itu bisa memberikan ruang jawaban atas keresahan dari kalangan masyarakat selama Pemilu 2024. Hal itu juga, kata dia, yang bisa menetralisir dan membuat bahwa Pemilu 2024 memang berjalan baik.

"Pemerintah bisa memberikan jawaban bisa memberikan penjelasan agar apa yang berkembang di masyarakat, di kalangan akademisi, mahasiswa itu bisa dinetralisir, bisa dijelaskan dengan sebaiknya oleh pemerintah, dengan cara seperti itu maka rakyat bisa melihat bahwa Pemilu itu berjalan secara baik," tuturnya.

Selain itu, menurutnya, hak angket itu bisa menjadi ruang untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Belum lagi, Pilkada serentak 2024 juga akan digelar pada November mendatang.

"Kalau pun ada kelemahan dan kekurangannya maka itu bisa dijadikan satu bagian untuk menyempurnakan pelaksanaan Pilkada bulan November. Kalaupun ada penyimpangan dan kecurangan di situ, mari kita perbaiki terutama dalam kebijakan misalkan distribusi bansos," tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
