Momen Jokowi Hadiri Resepsi KTT Khusus ASEAN-Australia

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri resepsi yang digelar Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese dalam rangka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN-Australia di Melbourne Convention and Exhibition Center (MCEC), Melbourne, Australia pada Selasa, 5 Maret 2024.

Presiden Jokowi tiba di ASEAN Leaders’ Arrival Hall, MCEC, sekitar pukul 17.05 waktu setempat dan langsung disambut oleh PM Albanese.

Selanjutnya PM Albanese mengajak Presiden Jokowi dan para pemimpin negara lainnya melakukan sesi foto bersama. Tampak Presiden Jokowi berdiri di antara PM Laos Sonexay Siphandone dan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah.

Setelahnya, PM Albanese, Presiden Jokowi, dan para pemimpin negara lainnya menyaksikan pertunjukan tradisional masyarakat adat "Smoking Ceremony" yang dibawakan oleh Wurundjeri First Nation Elders. Usai pertunjukan tersebut, Presiden Jokowi dan para pemimpin negara lainnya menuju area resepsi yang telah disiapkan.

Turut mendampingi Presiden dalam resepsi KTT Khusus ASEAN-Australia adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

