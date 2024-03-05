Perindo: Pentingnya Hak Angket Agar Maraknya Kejanggalan Pemilu 2024 Tak Terulang

JAKARTA - Hak angket DPR RI terkait Pemilu 2024 dinilai penting dilakukan demi tidak terulangnya kejanggalan dalam kontestasi elektoral di masa yang akan datang.

Hal itu disampaikan Ketua Bidang Politik DPP Partai perindo Yusuf Lakaseng saat ditemui di sela-sela dialog Rakyat Bersuara yang mengusung tema 'Hak Angket dan Simsalabim Suara', Selasa (5/3/2023) malam.

"Menurut saya hak angket ini adalah untuk penyelamatan demokrasi utnuk penyelamat Pemilu kita ke depannya tidak dirusak lagi seperti 2024 ini," kata Lakaseng.

Akan hal itu, Lakaseng menilai hak angkey sangat perlu digulirkan. Ia menilai dalam pelaksanaan Pemilu kali ini marak akan kejanggalan.

"Dan itu memang perlu, karena kita tahu bahwa Pemilu ini begitu banyak keganjilan begitu banyak yang tidak patut terjadi, dan kita tahu bahwa penggunaan kewenangan kekuasaan di luar batas etis dan itu sangat tidak baik dalam demokrasi kita," ujarnya.