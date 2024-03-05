Website Sirekap KPU Berubah, Diagram Perolehan Suara Tak Lagi Muncul

JAKARTA - Tampilan Sirekap pada website Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan. Data diagram perolehan suara yang biasanya tertera dalam website tidak muncul.

Pantauan MNC Portal Indonesia biasanya website KPU menampilkan gambar diagram perolehan suara. Namun, kali ini diagram tersebut tidak terlihat.

Jumlah suara paslon dan termasuk persentasenya tidak terlihat. Tidak hanya itu, jumlah suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah diinput dari Form C juga tidak diperlihatkan.

Diketahui, Aplikasi Sirekap yang bertujuan untuk transparasi proses Pemilu 2024 justru memicu banyak kontroversi, di antaranya faktor ketidakakuratan hingga dugaan penggelembungan suara.

Cara kerja Aplikasi ini menggunakan teknologi pembacaan scan OCR/OMR terhadap Formulir C Hasil KWK yang sudah terisi. Proses scanning sendiri dilakukan setelah hasil formulir hasil pemilu dikonfirmasi ke saksi dan pengawas yang sudah terdaftar, berupa link atau barcode yang tersedia dalam aplikasi Sirekap.

(Khafid Mardiyansyah)